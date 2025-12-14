Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Einbruchserie in der Innenstadt

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Im Zeitraum von Freitag dem 12.12.2025, 18:00 Uhr, - Samstag 13.12.2025, 07:30 Uhr, brachen bislang Unbekannte in mehrere Geschäfte in der Innenstadt ein. Betroffen waren Geschäfte in der Schmiedgasse, Sterngasse, Schlossergasse und Ackerstraße in Frankenthal. Bei den Taten zielten die Unbekannten auf das Bargeld der Geschäfte ab und entwendeten insgesamt über 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

