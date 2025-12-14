PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Versuchter Ladendiebstahl von Parfum 13.12.2025, 19:15 Uhr

Speyer (ots)

Am Samstagabend versuchte ein 34-Jähriger aus Böhl-Iggelheim in einem Geschäft in der Innenstadt von Speyer Parfum zu entwenden. Der deutlich alkoholisierte Mann wurde von einer Zeugin bei der Tat beobachtet, sodann die Polizei hinzugezogen. Gegen den Dieb wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 07:41

    POL-PDLU: E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

    Schifferstadt (ots) - Am frühen Freitagabend (12.12.2025), zwischen 18:00-18:15 Uhr, wurde vor einem Discountmarkt in der Waldseer Straße 106 in Schifferstadt ein abgeschlossener und E-Scooter entwendet. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Tel. 06235 495 - 0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 07:25

    POL-PDLU: Frankenthal - Einbruchserie in der Innenstadt

    Frankenthal (Pfalz) (ots) - Im Zeitraum von Freitag dem 12.12.2025, 18:00 Uhr, - Samstag 13.12.2025, 07:30 Uhr, brachen bislang Unbekannte in mehrere Geschäfte in der Innenstadt ein. Betroffen waren Geschäfte in der Schmiedgasse, Sterngasse, Schlossergasse und Ackerstraße in Frankenthal. Bei den Taten zielten die Unbekannten auf das Bargeld der Geschäfte ab und entwendeten insgesamt über 1000 Euro. Zeugen werden ...

    mehr
