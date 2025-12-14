POL-PDLU: Versuchter Ladendiebstahl von Parfum 13.12.2025, 19:15 Uhr
Speyer (ots)
Am Samstagabend versuchte ein 34-Jähriger aus Böhl-Iggelheim in einem Geschäft in der Innenstadt von Speyer Parfum zu entwenden. Der deutlich alkoholisierte Mann wurde von einer Zeugin bei der Tat beobachtet, sodann die Polizei hinzugezogen. Gegen den Dieb wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
