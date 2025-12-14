Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruchdiebstahl in das Kapellchen am Friedhof in Mutterstadt - Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots)

Am frühen Samstagabend (13.12.2025), gegen 18:56, öffneten vier Jugendliche wohl gewaltsam eine Tür zum Kapellchen am Friedhof in Mutterstadt, nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Ein Zeuge teilte mit, dass alle vier Jugendlichen dunkel gekleidet gewesen seien, einer hätte einen E-Scooter mit sich geführt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Tel. 06235 495 - 0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell