Polizei Hagen

POL-HA: 39-jähriger Pöbler muss zweimal ins Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Ein 39-Jähriger war am Donnerstagabend (18.12.2025) nach einer Körperverletzung in Gewahrsam genommen worden. Am Folgetag wurde er zunächst entlassen, pöbelte in der Innenstadt jedoch erneut und musste daher wieder ins Gewahrsam.

Gegen 21 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung am Bodelschwinghplatz, bei der der 39-Jährige eine Jugendliche anpöbelte und eine Frau schlug. Zeugen alarmierten die Polizei, woraufhin die Einsatzkräfte den stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam nahmen. Am Freitagmorgen (19.12.2025) wurde er entlassen. Kurze Zeit später pöbelte der Hagener erneut in der Innenstadt im Bereich der Bergstraße/Hindenburgstraße, woraufhin die Beamten vor Ort erschienen. Der Pöbler verhielt sich unkooperativ und verbal aggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Nachdem er die Beamten beschimpfte, legten sie ihm Handschellen an und brachten ihn erneut in Polizeigewahrsam. Sie fertigten entsprechende Anzeigen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell