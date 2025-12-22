PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: 39-jähriger Pöbler muss zweimal ins Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Ein 39-Jähriger war am Donnerstagabend (18.12.2025) nach einer Körperverletzung in Gewahrsam genommen worden. Am Folgetag wurde er zunächst entlassen, pöbelte in der Innenstadt jedoch erneut und musste daher wieder ins Gewahrsam.

Gegen 21 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung am Bodelschwinghplatz, bei der der 39-Jährige eine Jugendliche anpöbelte und eine Frau schlug. Zeugen alarmierten die Polizei, woraufhin die Einsatzkräfte den stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam nahmen. Am Freitagmorgen (19.12.2025) wurde er entlassen. Kurze Zeit später pöbelte der Hagener erneut in der Innenstadt im Bereich der Bergstraße/Hindenburgstraße, woraufhin die Beamten vor Ort erschienen. Der Pöbler verhielt sich unkooperativ und verbal aggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Nachdem er die Beamten beschimpfte, legten sie ihm Handschellen an und brachten ihn erneut in Polizeigewahrsam. Sie fertigten entsprechende Anzeigen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 08:10

    POL-HA: Fahren unter Drogeneinfluss

    Hagen (ots) - Am Samstagabend kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei Hagen zahlreiche Autofahrende am Märkischen Ring. Gegen 23:45 Uhr wurde der Fahrer eines Ford Transit angehalten. Schon als die Fahrertür des Autos geöffnet wurde, schlug den Beamten ein extremer Cannabisgeruch entgegen. Ohne große Umschweife gab der 34jährige Hagener zu, entsprechende Drogen konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest bestätigte ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 07:42

    POL-HA: Verkehrsunfall mit Sachschaden

    Hagen (ots) - Am Samstagmorgen um 04:40 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gerufen. Ein 22jähriger Autofahrer aus Schwerte kam von einer Weihnachtsfeier und war auf dem Weg nach Hause. Offensichtlich hatte er sich verfahren und befand sich mit seinem Auto (MB, SLK 200) in der Kabeler Straße, die in einer Sackgasse endet. Das dortige Wendemanöver gelang dem jungen Mann allerdings ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 08:45

    POL-HA: Sachbeschädigungen an PKW

    Hagen (ots) - Am Freitagabend, gegen 22:15 Uhr hörte ein aufmerksamer Zeuge in der Viktoriastraße einen Knall. Er konnte sehen, wie ein 26-jähriger Hagener einen E-Scooter gegen einen geparkten PKW warf. Der Scooter stand vorher abgestellt auf dem Gehweg. Als er einige Meter weiter in Richtung Bergstraße ging, trat er zudem noch den rechten Außenspiegel eines weiteren geparkten Fahrzeugs ab. Den Spiegel nahm er mit. Die von dem Zeugen gerufene Polizei konnte den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren