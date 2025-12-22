Polizei Hagen

POL-HA: Ein Schwerverletzter und zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Dahl

Hagen-Dahl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden in der Nacht auf Montag (22.12.2025) in Dahl ein 16-jähriger Jugendlicher schwer und zwei 17- und 18-Jährige leicht verletzt. Die drei Hagener saßen gemeinsam in einem Ford und waren aus Richtung Hunsdiek kommend auf der Kattenohler Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 18-jährige Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Ford mit einem Baum. Die drei Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Der Ford des 18-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

