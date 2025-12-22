PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Ein Schwerverletzter und zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Dahl

POL-HA: Ein Schwerverletzter und zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Dahl
  • Bild-Infos
  • Download

Hagen-Dahl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden in der Nacht auf Montag (22.12.2025) in Dahl ein 16-jähriger Jugendlicher schwer und zwei 17- und 18-Jährige leicht verletzt. Die drei Hagener saßen gemeinsam in einem Ford und waren aus Richtung Hunsdiek kommend auf der Kattenohler Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 18-jährige Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Ford mit einem Baum. Die drei Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Der Ford des 18-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 09:11

    POL-HA: 39-jähriger Pöbler muss zweimal ins Gewahrsam

    Hagen-Mitte (ots) - Ein 39-Jähriger war am Donnerstagabend (18.12.2025) nach einer Körperverletzung in Gewahrsam genommen worden. Am Folgetag wurde er zunächst entlassen, pöbelte in der Innenstadt jedoch erneut und musste daher wieder ins Gewahrsam. Gegen 21 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung am Bodelschwinghplatz, bei der der 39-Jährige eine Jugendliche anpöbelte und eine Frau schlug. Zeugen alarmierten die ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 08:10

    POL-HA: Fahren unter Drogeneinfluss

    Hagen (ots) - Am Samstagabend kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei Hagen zahlreiche Autofahrende am Märkischen Ring. Gegen 23:45 Uhr wurde der Fahrer eines Ford Transit angehalten. Schon als die Fahrertür des Autos geöffnet wurde, schlug den Beamten ein extremer Cannabisgeruch entgegen. Ohne große Umschweife gab der 34jährige Hagener zu, entsprechende Drogen konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest bestätigte ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 07:42

    POL-HA: Verkehrsunfall mit Sachschaden

    Hagen (ots) - Am Samstagmorgen um 04:40 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gerufen. Ein 22jähriger Autofahrer aus Schwerte kam von einer Weihnachtsfeier und war auf dem Weg nach Hause. Offensichtlich hatte er sich verfahren und befand sich mit seinem Auto (MB, SLK 200) in der Kabeler Straße, die in einer Sackgasse endet. Das dortige Wendemanöver gelang dem jungen Mann allerdings ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren