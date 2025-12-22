Polizei Hagen

POL-HA: Dealer in Hauptbahnhof angetroffen - Widerstand bei Ingewahrsamnahme

Hagen-Mitte (ots)

Ein 27-jähriger Randalierer führte am Freitag (19.12.2025) mehrere Verkaufseinheiten Betäubungsmittel mit sich. Auf dem Weg ins Gewahrsam leistete er Widerstand.

Der Mann zog zunächst in einem Bus am Busbahnhof die Aufmerksamkeit auf sich, als er darin gegen 5.30 Uhr randalierte. Die alarmierten Beamten kontrollierten den Mann, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Er erhielt einen Platzverweis und entfernte sich in Richtung Bahnhofstraße. Gegen 7 Uhr löste er einen weiteren Polizeieinsatz im Hauptbahnhof aus, da er sich mit mehreren Personen stritt. Da gegen den 27-Jährigen aufgrund von vorangegangenen Drogendelikten am Hauptbahnhof und im Umfeld ein Bereichsbetretungsverbot vorlag, gegen das er mit seinem Aufenthalt im Hauptbahnhof verstieß, durchsuchten ihn die Beamten. Dabei fanden sie mehrere Tüten mit Cannabis und beschlagnahmten sie. Zur Verhinderung weiterer Straftaten beabsichtigten die Beamten, den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Dabei sperrte sich der 29-Jährige erheblich, beleidigte die Einsatzkräfte und versuchte, sie zu treten. Aufgrund einer Vorerkrankung und einer Verschlechterung seines Gesundheitszustandes musste der Randalierer in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten fertigten aufgrund der festgestellten Drogen sowie des Widerstandes entsprechende Anzeigen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell