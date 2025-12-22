POL-HA: Rücknahme einer Vermisstenfahndung - 19-jähriger Muck Maurice L. wohlbehalten aufgegriffen

Hagen-Mitte (ots) - Ein 39-Jähriger war am Donnerstagabend (18.12.2025) nach einer Körperverletzung in Gewahrsam genommen worden. Am Folgetag wurde er zunächst entlassen, pöbelte in der Innenstadt jedoch erneut und musste daher wieder ins Gewahrsam. Gegen 21 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung am Bodelschwinghplatz, bei der der 39-Jährige eine Jugendliche anpöbelte und eine Frau schlug. Zeugen alarmierten die ...

