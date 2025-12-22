POL-HA: Rücknahme einer Vermisstenfahndung - 19-jähriger Muck Maurice L. wohlbehalten aufgegriffen
Hagen/Würzburg (ots)
Die Fahndung nach dem vermissten Muck Maurice L. wird hiermit zurückgenommen. (Ursprungsmeldung vom 19.12.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6183208) Der 19-Jährige wurde bereits am Samstag (20.12.2025) wohlbehalten durch Beamte der Bundespolizei in Würzburg aufgegriffen und an seine Mutter übergeben. (sen)
