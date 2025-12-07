PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Plötzlich ohne Telefonanschluss

Raumbach (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Eine 59-jährige Anwohnerin stellte am Samstagmorgen fest, dass ihr Telefon nicht mehr funktionierte. Bei ihrer Nachschau machte diese eine ärgerliche Entdeckung.

Die Anwohnerin stellte an einer zur Hauptstraße gelegenen Hauswand eine beschädigte Telefonanschlussdose fest. Beim genaueren Hinsehen bemerkte sie zudem Kratzer im Putz.

Vermutlich beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren die Hauswand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass der Fahrer den Kurvenbereich falsch einschätzte, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Hauswand kollidierte. Anschließend entfernte er sich unerkannt von der Unfallstelle. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht vom Freitag auf Samstag möglicherweise den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 0631 - 369 14599 bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
