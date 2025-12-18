POL-UL: (UL) Ulm - Nicht um den Schaden gekümmert
Am Mittwoch wurde eine Auto in einem Parkhaus in Ulm beschädigt.
Ulm (ots)
Der Audi parkte zwischen 10 und 13.50 Uhr im Parkhaus "Am Bahnhof". Ein Unbekannter beschädigte beim Ein- oder Ausparken den geparkten Audi. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weg. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.
