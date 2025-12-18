Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Minderjährige Ladendiebe erwischt

Am Mittwoch befanden sich ein Zwölf- und ein 15-Jähriger in Biberach auf Diebestour. Sie hatten es auf Kaugummi und Hochprozentiges abgesehen.

Ein Zeuge beobachtete gegen 18 Uhr die beiden Jungen in einem Geschäft in der Waldseer Straße. Sie liefen an den Regalen bei den Kassen entlang. Das Kind schnappte sich zwei Packungen Bubblegum und steckte diese in die Hosentasche. Der Jugendliche packte zwei kleine Fläschchen Wodka in die Jackentasche. Ohne zu bezahlen wollten sich die Beiden wohl davonschleichen. Mit dem aufmerksamen Ladendetektiv hatte das Duo allerdings nicht gerechnet. Denn der Zeuge sprach die Diebe beim Verlassen des Geschäftes an. Noch bevor die Polizei hinzukam, versuchte sich der 15-Jährige mit einem Pfefferspray zur Wehr zu setzen. Das gelang ihm nicht und die beiden Minderjährigen kam auf ein Polizeirevier. Ein Jugendsachbearbeiter der Polizei ermittelt nun. Das Pfefferspray wurde einbehalten und die Eltern verständigt. Außerdem werden die Beamten Gespräche mit den Kindern und den Erziehungsberechtigten führen. Auf den 15-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Diebstahl mit Waffen zu. Auch der strafunmündige Zwölfjährige wird nach diesem Vorfall bei der zuständigen Staatsanwaltschaft aktenkundig.

