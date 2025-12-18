Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Von der Straße abgekommen und Baum gestreift

Glück im Unglück hatte ein Fahranfänger am Mittwoch bei Berkheim.

Ulm (ots)

Der 19-Jährige war um 16 Uhr auf der Kreisstraße 7583 von Eichenberg in Richtung Berkheim unterwegs. Weil er wohl kurz nach dem Abbiegen von der B312 auf die Kreisstraße unaufmerksam war, verlor der Fahranfänger die Kontrolle über seinen VW. Der junge Mann geriet mit dem Auto nach rechts aufs Seitenbankett. In der weiteren Folge riß er das Lenkrad nach links. Dadurch übersteuerte das Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Der VW streifte mit dem Heck einen Baum und landete in der Wiese. Glücklicherweise war der 19-Jährige angegurtet und konnte sich noch selbst aus dem total beschädigten Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am VW auf etwa 4.000 Euro. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Fahrzeug. Die Höhe des Schadens an der Flur ist noch unklar.

Das Unfallrisiko 17- bis 20-jähriger Fahranfänger ist besonders hoch. Daher ist der Grundsatz aus der Straßenverkehrsordnung umso wichtiger: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht!

