Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim - Holzschuppen brennt nieder

Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Brand in Sontheim.

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr entdeckte ein Zeuge das Feuer außerorts von Sontheim, in der Verlängerung des Sachsenhauser Wegs. Ein größerer Holzschuppen brannte in einer Gartenanlage. Einsatzkräfte der Feuerwehren Sontheim, Bergenweiler und Hermaringen löschten den Vollbrand. In dem Schuppen lagerten Holz und Gartengeräte. Verletzte gab es nicht. Den vorläufigen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Warum der Brand ausbrach, ist noch völlig unklar. Da es bereits vor wenigen Tagen zu einem Brand in Sontheim gekommen war, wird eine mögliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6180425). Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Sontheim unter Tel. 07325/919003 entgegen.

