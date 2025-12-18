Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Mehrere Kinder ohne Gurt

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch in Eislingen stellte die Polizei mehrere Verstöße fest.

Gegen 7.30 Uhr stoppte eine Polizeistreife einen VW in der Poststraße. Bei der Kontrolle sahen die Polizisten auf der Rückbank vier Kinder. Keines der Kinder hatte einen Gurt angelegt. Die Polizisten führten mit der Erwachsenen ein belehrendes Gespräch. Die 34-jährige Fahrerin muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Die Kinder, von denen das Alter nicht bekannt ist, durften den restlichen Weg zu ihrer Schule zu Fuß gehen.

Das Anlegen von Gurten im Straßenverkehr rettet Leben. Ein Aufprall mit 50 km/h entspricht einem Sturz aus zehn Metern. Dieser ist kaum zu überleben. Deshalb empfiehlt die Polizei, den Gurt immer, noch vor Fahrtantritt, anzulegen. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

