Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag stießen zwei Autos in Ulm zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 7 Uhr. Ein 60-jähriger Audi-Fahrer war auf der Haslacher Straße unterwegs. Beim Einfahren in die Heidenheimer Straße übersah er wohl den von links kommenden 29-jährigen Mercedes-Fahrer. Der hatte Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Autos. Verletzt wurde niemand. Die PKW blieben fahrbereit. Das Polizeirevier Ulm-Mitte schätzt den Gesamtschaden an den Autos auf ca. 9.000 Euro.

