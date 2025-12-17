PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Tankstelle
Am Dienstagmorgen kam es zu einem Einbruch in Ulm.

Ulm (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, zwischen 0.30 Uhr und 1.30 Uhr, waren die Einbrecher in der Junginger Straße in Ulm unterwegs. Dort hebelten sie die Schiebetür auf und versuchten in das Büro zu gelangen. Dies misslang ihnen. Aus dem Verkaufsraum machten sie die dortigen Zigarettenschachteln zu ihrer Beute und flüchteten. Der Polizeiposten Dornstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

++++ 2408572

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

