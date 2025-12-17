POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Tankstelle
Am Dienstagmorgen kam es zu einem Einbruch in Ulm.
Ulm (ots)
Am frühen Dienstagmorgen, zwischen 0.30 Uhr und 1.30 Uhr, waren die Einbrecher in der Junginger Straße in Ulm unterwegs. Dort hebelten sie die Schiebetür auf und versuchten in das Büro zu gelangen. Dies misslang ihnen. Aus dem Verkaufsraum machten sie die dortigen Zigarettenschachteln zu ihrer Beute und flüchteten. Der Polizeiposten Dornstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.
