Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Bäckerei
Beute machte ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen in Ulm.

Ulm (ots)

Um kurz nach 2 Uhr brach ein Unbekannter durch eine Hintereingangstür in eine Bäckerei in der Riedlenstraße ein. Im Inneren hebelte der Täter einen Tresor aus der Wand und nahm ihn mit. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute. Die Tat wurde von einer Videokamera aufgezeichnet. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

++++2408778

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

