POL-UL: (GP) Wäschenbeuren - Einbrecher kommt über Terrassentür

In einem Wohnhaus in Wäschenbeuren suchte ein Unbekannter am Montag nach Beute.

So gegen 18.45 Uhr muss wohl der Einbrecher in der Straße Welkartswiesen gewesen sein. Er ging zu einem Haus und hebelte die Terrassentür auf. So kam er ins Innere. Dort suchte er in mehreren Räumen nach Brauchbarem. Auch in Schränken und Schubladen wühlte der Unbekannte. Er fand wohl Bargeld. Das machte er zu seiner Beute. Seine Spuren ließ er am Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/9381-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Einbrecher.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf. Die Polizei empfiehlt, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter der Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de

