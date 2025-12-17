Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Unfall mit mehreren Beteiligten

Am Dienstag entstand bei einem Auffahrunfall in Warthausen Sachschaden an drei Fahrzeugen.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17.45 Uhr auf der Landstraße 267 Höhe Herrlishöfen. Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem Hyundai in Richtung Warthausen. Vor ihm bremsten zwei Autos wegen Rückstaus an einer Ampel. Das bemerkte der 23-Jährige wohl zu spät. Mit seinem Fahrzeug krachte er in das Heck eines VW. Den schob es dadurch auf einen Audi. Im Hyundai lösten die Airbags aus. Die beiden vorausfahrenden Autofahrer sowie der mutmaßliche Unfallverursacher blieben unverletzt. Die Polizei Biberach hat den Auffahrunfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den drei Autos auf insgesamt 12.000 Euro. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die L267 im Bereich der Unfallstelle bis gegen 18.30 Uhr nur einseitig befahrbar. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es allerdings nicht.

