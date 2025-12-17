Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen/A7 - Laster überladen

Rund 16 Tonnen hatte ein Holztransporter am Dienstag auf der A7 bei Giengen zu viel geladen.

Um 10.45 Uhr stoppte die Verkehrspolizei Heidenheim einen Holztransporter auf der A7 bei der Rastanlage Lonetal-Ost. Schnell ergab sich der Verdacht, dass der 33-Jährige zu viel geladen hatte. Mit dem Transporter im Schlepptau fuhr die Polizei zu einer Waage. Eine Wiegung ergab ein Gesamtgewicht von 56,62 Tonnen, anstatt der erlaubten 40 Tonnen. Auf den 33-Jährigen kommt nun ein Bußgeld von mindestens 380 Euro und ein Punkt in Flensburg zu. Vor einer Weiterfahrt musste er das zu viel geladene Holz abladen.

