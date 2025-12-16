Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf/B466 - Unfall mit vier Fahrzeugen

Am Dienstag kam es auf der B466 bei Donzdorf zum Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Am Morgen stockte der Verkehr auf der B466, von Donzdorf kommend in Fahrtrichtung Süßen. Gegen 7.20 Uhr erkannte ein 58-Jähriger das Stauende zu spät und prallte mit seinem VW Caddy in das Heck einer 37-jährigen BMW-Fahrerin. Den BMW schob es dadurch auf einen Audi eines 39-Jährigen, welchen es wiederum in das Heck eines vorausfahrenden Seat schob. Den lenkte eine 55-Jährige. An allen vier Autos entstand Sachschaden. Die 37-jährige Fahrerin des BMW kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der Unfallverursacher sowie die weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf insgesamt 20.000 Euro. Ein Abschlepper barg den BMW. Auch die Feuerwehr war im Einsatz und band ausgelaufene Betriebsstoffe. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 9.25 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

+++2410307 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell