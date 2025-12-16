Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Kind stürzt mit Cityroller

Mit leichten Verletzungen kam eine Neujährige nach einem Sturz am Montag in Laupheim in ein Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 13 Uhr war das Mädchen auf dem linken Gehweg in der Bronner Straße unterwegs. Das Kind fuhr in Richtung Bronnen und verlor auf Höhe der Keplerstraße die Kontrolle über ihr Gefährt. Die Neunjährige stürzte samt Roller zu Boden und verletzte sich leicht. Die Mutter war mit anwesend. Ein Krankenwagen brachte das Kind mit Schürfungen und einer Platzwunde in eine Klink. Einen Helm hatte das Mädchen nicht getragen.

Radfahrer können viel für die eigene Sicherheit tun. Grundsätzlich sollte die Fahrweise den eigenen Fähigkeiten angepasst sein. Darüber hinaus kann das Risiko von Stürzen durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr jedoch nie. Die dann drohenden Folgen - schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen - können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen. Den Eltern kommt dabei die Aufgabe zu, mit ihren Kindern über die Notwendigkeit eines Fahrradhelmes und die Gefahren beim Radfahren zu sprechen.

++++2404641

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell