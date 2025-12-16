Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Einbrecher ohne Beute auf und davon

Über das Wochenende suchte ein Unbekannter in Ebersbach nach Brauchbarem.

Am Montagmorgen entdeckte ein Zeuge die eingeschlagene Scheibe an einem Gebäude in der Leintelstraße. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge schlug ein Unbekannter zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, die Scheibe ein und betrat im Anschluss das Gebäude. Dort suchte er nach Brauchbarem. Er fand wohl nichts. Ohne Beute zog er wieder von dannen. Seine Spuren ließ der Einbrecher am Tatort zurück. Der Polizeiposten Ebersbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Schadens an der Tür kann derzeit nicht beziffert werden und ist Gegenstand der Ermittlungen.

