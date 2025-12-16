PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Einbrecher ohne Beute auf und davon
Über das Wochenende suchte ein Unbekannter in Ebersbach nach Brauchbarem.

Ulm (ots)

Am Montagmorgen entdeckte ein Zeuge die eingeschlagene Scheibe an einem Gebäude in der Leintelstraße. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge schlug ein Unbekannter zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, die Scheibe ein und betrat im Anschluss das Gebäude. Dort suchte er nach Brauchbarem. Er fand wohl nichts. Ohne Beute zog er wieder von dannen. Seine Spuren ließ der Einbrecher am Tatort zurück. Der Polizeiposten Ebersbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Schadens an der Tür kann derzeit nicht beziffert werden und ist Gegenstand der Ermittlungen.

++++ 2402961 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren