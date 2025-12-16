Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Marmeladendieb auf der Flucht

Zu einem kuriosen Ladendiebstahl kam es am Montag in Biberach. Der Diebstahl wurde dem Senior nun zum Verhängnis, eine weitere Anzeige war die Folge.

Wie die Polizei mitteilt, soll es gegen 13.15 Uhr zu den Diebstahl in einem Discounter in der Leipzigstraße gekommen sein. Ein Zeuge beobachtete einen 71-Järhigen, der zwei Marmeladengläser in seine Taschen packte. Als ihn der Zeuge darauf angesprochen hatte, suchte der Senior das Weite. Den Brotaufstrich ließ er zurück. Der Zeuge verfolgte den flüchtigen Dieb und gab ständig Standortmeldungen an die Polizei durch. So konnten die Beamten den Mann in unmittelbarer Nähe feststellen. Da es nicht der erste Fall von Diebstahl war, musste der 71-Järhige mit auf ein Polizeirevier. Denn rund drei Wochen zuvor hatte der Senior im selben Discounter schon Lebensmittel mitgenommen und wurde bei der Tat gefilmt. Zu einer Anzeigeerstattung kam es damals nicht. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte der 71-Jährige wieder nach Hause. Auf den Mann kommen nun zwei Anzeigen wegen geringwertigen Diebstahls und ein Hausverbot seitens des Geschäftes zu.

