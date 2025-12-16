Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Graffiti an Schule

Am Wochenende verursachten Unbekannte an einer Schule in Eislingen Sachschaden.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Freitag 16 Uhr, und Montag 7 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Gelände einer Schule in der Eberstraße. Mit roter Farbe besprühten sie die Außenfassade. Auch von einer nahgelegenen Halle in der Öschstraße wurde die Außenwand mit roter Farbe besprüht. Das Polizeirevier Eislingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

++++ 2404127

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

