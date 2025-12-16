PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Graffiti an Schule
Am Wochenende verursachten Unbekannte an einer Schule in Eislingen Sachschaden.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Freitag 16 Uhr, und Montag 7 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Gelände einer Schule in der Eberstraße. Mit roter Farbe besprühten sie die Außenfassade. Auch von einer nahgelegenen Halle in der Öschstraße wurde die Außenwand mit roter Farbe besprüht. Das Polizeirevier Eislingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

++++ 2404127

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren