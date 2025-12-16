Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Berauscht gefahren

Nicht mehr fahrtauglich war ein 41-Jähriger am Montag in Geislingen.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass sie beobachtet hatte, wie ein E-Scooter-Fahrer in der Albwerkstraße unterwegs war. Der Fahrer schien deutlich betrunken zu sein. Die Beamten stellten den Mann kurz darauf fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 41-Jährige hatte über 2,5 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben. Den Mann erwartet eine Strafanzeige.

