Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Berauscht gefahren
Nicht mehr fahrtauglich war ein 41-Jähriger am Montag in Geislingen.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass sie beobachtet hatte, wie ein E-Scooter-Fahrer in der Albwerkstraße unterwegs war. Der Fahrer schien deutlich betrunken zu sein. Die Beamten stellten den Mann kurz darauf fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 41-Jährige hatte über 2,5 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben. Den Mann erwartet eine Strafanzeige.

++++2404921 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

