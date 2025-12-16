Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen/Heiningen - Einbrecher hinterlassen Sachschäden

Am Wochenende waren Einbrecher in Süßen und Heiningen am Werk.

Ulm (ots)

In Süßen gelangten Einbrecher über eine Balkontür in einen Kindergarten in der Kuntzestraße. Im Gebäude brachen sie mit einem Werkzeug eine Bürotür auf. Den ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten sie etwas Bargeld. Der hinterlassene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Auch in Heiningen waren am Wochenende Einbrecher am Werk. In der Heubachstraße, Ecke Feldwiesenstraße, stiegen sie in das Gebäude einer Hilfsorganisation ein. Dann brachen sie mehrere Türen auf und suchten in den Räumen der Verwaltung nach Brauchbarem. Aus einer Kaffeekasse stahlen sie Bargeld. Ob sonst noch etwas entwendet wurde muss noch ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Die zuständigen Polizeiposten Süßen (Tel. 07162/939343) und Heiningen (Tel. 07161/504500) haben die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm

