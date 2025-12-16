Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall mit vier Fahrzeugen

Nach einem Frontalzusammenstoß am Montag in Ulm kamen zwei Verletzte in Kliniken.

Ulm (ots)

Um 14 Uhr war ein 30-Jähriger in der Stuttgarter Straße in Richtung Ulm-Jungingen unterwegs. Der Ford-Fahrer geriet in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Nissan Micra zusammen. Den lenkte eine 59-Jährige. Hinter dem Unfallverursacher fuhr ein 68-Jähriger. Der konnte mit seinem VW Passat nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in den verunfallten und quer auf der Fahrbahn stehenden Ford. Ein hinter der Geschädigten fahrender 35-jähriger Taxifahrer versuchte noch auszuweichen, streifte jedoch den Nissan, wodurch auch am Taxi Sachschaden entstand. Rettungskräfte waren im Einsatz und brachten den 30-jährigen Unfallverursacher mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Auch die Nissan-Fahrerin kam in ein Krankenhaus. Sie hatte Glück und wurde wohl nicht schwerer verletzt. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 30-Jährige wohl auch Alkohol intus hatte. Ein Arzt nahm ihm deshalb Blut ab. Das wird nun ausgewertet und soll zeigen, wie viel Promille er hatte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein ausländischer Führerschein beschlagnahmt. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Abschlepper bargen die beiden total beschädigten Autos. Der VW-Passat und das Mercedes Taxi blieben fahrbereit. Der Gesamtschaden an den vier Autos wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

+++2404581 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell