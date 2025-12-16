Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Geldbörse und Handy gestohlen

Nach dem Weihnachtsmarktbesuch in Ulm am Montag wurde das Fehlen der Wertgegenstände bemerkt.

Gegen 20 Uhr stellte die 26-Jährige das Fehlen ihres Mobiltelefons fest. Ab 16 Uhr hielt sie sich auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt auf. Das Handy hatte sie in einer Jackentasche. Ein weiterer Fall ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Nach dem Bezahlen steckte der 21-Jährige seine Geldbörse in die Jackentasche. Wenige Minuten später stellte er das Fehlen der Geldbörse fest. In beiden Fällen gehen die Geschädigten davon aus, dass ihnen die Wertgegenstände gestohlen wurden. Wer dafür verantwortlich sein könnte, ist nicht bekannt.

Die Polizei warnt vor Trickdieben und gibt Tipps, wie man sich gegen Taschendiebstahl schützen kann. So sollten z.B. Wertsachen wie Kreditkarten, Bargeld und wichtige Papiere auf verschlossene Innentaschen der Kleidung verteilt aufbewahrt werden. Mitgeführte Handtaschen sind stets geschlossen zu halten. Handtaschen mit Geldbörsen oder Wertsachen sollten nicht in den Einkaufswagen gelegt, sondern körpernah getragen werden. Weitere Informationen gibt es auf der Klappkarte "Schlauer gegen Klauer" mit Piktogrammen, einem Notfallpass zum Heraustrennen mit allen wichtigen Telefonnummern und Sperrnummern von Scheck- und Kreditkarten sowie einer Checkliste mit Sofortmaßnahmen für Opfer und Zeugen, was bei einem Diebstahl zu tun ist. Die Klappkarte gibt es bei den polizeilichen Beratungsstellen oder im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de.

