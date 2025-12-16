Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall beim Abbiegen

Am Montag stieß eine Autofahrerin in Ulm mit einer Radlerin zusammen.

Ulm (ots)

Kurz vor 8 Uhr war eine 35-Jährige im Mähringer Weg in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. An der Einmündung bog sie mit ihrem Mercedes nach rechts in die Straße Am Bleicher Hag ein. Dabei übersah sie wohl eine Radlerin. Die 28-jährige fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radfahrstreifen neben ihr. Durch die Kollision stürzte die Radlerin und erlitt leichte Verletzungen. Mit einem Krankenwagen kam sie in eine Klinik. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden an Pkw und Pedelec wird auf insgesamt 1.000 Euro geschätzt.

