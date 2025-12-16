Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell/B465 - Vorfahrt missachtet

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Montag bei Eberhardzell. Ein Verletzter und rund 27.000 Euro Schaden sind die traurige Bilanz.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 7.30 Uhr ein 66-Jähriger mit einem Opel Corsa auf der B465 von Eberhardzell in Richtung B30. An der Einmündung zur Bundesstraße bog der Fahrer des Kleinwagens nach links ab. Dabei achtete er wohl nicht auf den von links kommenden Scania Sattelzug. Der wurde von einem 41-Jährigen gelenkt und war in Richtung Biberach unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Laster krachte in die linke Seite des Opel. Der kam total beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Während sich der Opelfahrer bei dem Crash schwere Verletzungen zugezogen hatte, konnte der Lkw-Fahrer unverletzt aus seinem Scania steigen. Der 66-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen auf und klärt nun den genauen Unfallhergang. Den Sachschaden an dem Laster schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro, den am schrottreifen Opel auf ca. 7.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es bis gegen 9.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Die Richtungsfahrbahn nach Biberach musste gesperrt werden.

