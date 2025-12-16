Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Verkehrssicherheit im Blick

Am Montag richtete die Polizei an der B466 in Deggingen eine Kontrollstelle ein.

Von 15 Uhr bis 20.30 Uhr kontrollierte die Polizei Geislingen den Verkehr auf der B466 beim Kreisverkehr Geislinger Straße / Am Birkhof. Dabei wurden rund 30 Fahrzeuge und 42 Personen genauer unter die Lupe genommen. Insgesamt stellte die Polizei mehrere Verstöße fest. Zwei Fahrer waren ohne Gurt unterwegs, in drei Fällen erwartet die Fahrer ein Bußgeld, da sie ein Kind ohne jegliche Sicherung beförderten. Einen Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Nach den technischen Überprüfungen der Fahrzeuge erhielten zwei Autofahrer Mängelberichte. Einer war mit abgefahrenen Reifen unterwegs, ein weiterer hatte sein Fahrzeug so verändert, dass durch ein illegales Anbauteil die Sicherheit beeinträchtigt war.

Die Ergebnisse der Kontrollen zeigen deren Notwendigkeit. Die Polizei wird sie deshalb fortsetzen. Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

