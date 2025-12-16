Ulm (ots) - Am frühen Nachmittag erhielt die Seniorin einen Anruf auf ihrem Festnetz. Am anderen Ende der Leitung mit Vorwahl für Belgien (+32) gab sich ein Betrüger als Polizist aus. Der Unbekannte stellte sich mit den Worten "Hallo, hier ist die Kriminalpolizei" vor. Da der 70-Jährigen die üblichen ...

mehr