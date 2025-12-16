PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Altkleider in Flammen
Am Montag brannte in Sontheim an der Brenz ein Container.

Ulm (ots)

Kurz vor 21 Uhr rückten die Feuerwehr und die Polizei zu einem brennenden Kleidercontainer im Finkenweg aus. Aus bislang unbekannter Ursache brannte ein Container. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden mehrere hundert Euro. Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

++++2406609(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm

