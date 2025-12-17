Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unter Drogen gefahren

In der Nacht auf Mittwoch zog die Polizei bei Göppingen einen 42-Jährigen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Um 23.30 Uhr kontrollierte die Polizei Göppingen einen Audi-Fahrer in der Hattenhofer Straße in Bezgenried. Bei der Kontrolle zeigte sich schnell, dass der Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Ein Urinvortest verlief positiv auf THC. Deshalb nahm ihm ein Arzt in einer Klinik Blut ab. Die Polizeistreife untersagte dem 42-Jährigen die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den Mann.

