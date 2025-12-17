Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Reifen löst sich

Am Dienstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall bei Dietenheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr auf der L260 zwischen Dietenheim und Unterbalzheim. Ein 45-jähriger Kraftomnibusfahrer fuhr in Richtung Unterbalzheim. An der Kreuzung zum Carl-Otto-Weg löste sich ein Reifen von seiner Achse. Das Rad wurde nach vorne geschleudert und prallte in einen Citroën einer 44-Jährigen. Die Frau kam aus Richtung Unterbalzheim und befand sich auf der Linksabbiegespur in Richtung Wain. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungsdienst war nicht notwendig. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf und klärt die genauen Hintergründe. Der Schaden am nicht mehr fahrbereiten Citroën wird auf 25.000 Euro geschätzt. Am Irisbus entstand kein Schaden.

