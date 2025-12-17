Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Oberessendorf/B30 - Am Steuer eingeschlafen?

Am Dienstag geriet ein Autofahrer bei Oberessendorf in den Gegenverkehr. Zum Glück wurde niemand verletzt, an Pkw und Lkw entstand Sachschaden.

Ulm (ots)

Der Unfall passierte kurz nach 9.45 Uhr auf der B30 Höhe Oberessendorf. Der 56-Jährige fuhr in Richtung Biberach und geriet mit seinem Opel nach links. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Sattelzug eines 54-Jährigen zusammen. Der Lasterfahrer war in Richtung Ravensburg unterwegs und erkannte die gefährliche Situation. Nur durch ein Ausweichmanöver des 54-Jährigen auf den Seitenstreifen konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Der Opel streifte an der linken Seite des Lkw und Anhängers entlang und kam auf der Straße zum Stehen. Gegenüber der Polizei gab der Autofahrer an, dass er wohl kurz eingeschlafen sei. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um den Autofahrer. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am fahrbereiten Lkw-Gespann auf ca. 7.000 Euro, den am Opel auf ca. 15.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Pkw. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der 56-Jährige musste nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft seinen Führerschein abgeben. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung fordert von Fahrerinnen und Fahrern, jederzeit körperlich fit zu sein. Übermüdung kann zu Sekundenschlaf führen. Dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

