POL-UL: (BC) Biberach - Scheibe eingeschlagen und Beute gemacht

An einem Wohnmobil schlug ein Unbekannter am Montag die Seitenscheibe ein und gelangte so Zugriff auf Wertgegenstände in Biberach.

Ulm (ots)

Das Wohnmobil stand in der Freiburger Straße auf einem Parkplatz beim Bahnhof. Zwischen 20 Uhr und 22 Uhr soll der Einbruch geschehen sein, so die Polizei. Der Einbrecher schlug eine Seitenscheibe ein und verschaffte sich so Zugang zum Innenraum. Dort fand der Dieb ein Mobiltelefon, einen Laptop und eine Kreditkarte. Wer die Tat begangen hat, ist nicht bekannt. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei warnt davor, Wertsachen in Autos zurückzulassen. Das lockt Diebe an und ein Auto ist kein Tresor. Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn Sie sich nur kurzfristig davon entfernen. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de

++++2409197

