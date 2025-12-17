Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kleine Notdurft mit großen Folgen

In der Nacht auf Mittwoch retteten Einsatzkräfte zwei betrunkene Männer in Ulm vor dem Ertrinken.

Ulm (ots)

Kurz vor 1 Uhr meldete ein Anrufer verdächtige Hilfe-Schreie beim Tast- und Riechgarten Ulm. Die Polizei Ulm stellte vor Ort fest, dass sich zwei betrunkene Männer im Bereich der Blau bzw. dem Zufluss zur Donau im Wasser befanden. Da sie augenscheinlich kurz vor dem Ertrinken waren, wurden umgehend die Feuerwehr und Rettungskräfte verständigt. Bei der Rettungsaktion stürzte auch einer der vier Beamten ins Wasser und erlitt eine Unterkühlung. Den Beamten gelang es schließlich die beiden Männer aus dem Kobelgraben zu retten und an einer Ufermauer hochzuziehen. Einer der Männer war bereits nicht mehr ansprechbar und verlor wiederholt sein Bewusstsein. Mit dem Krankenwagen kamen die beiden 21 und 32 Jahre alten Männer stark unterkühlt in eine Klinik. Den Erkenntnissen zufolge stürzten die beiden Männer ins Wasser, als wohl einer der Beiden an der Blau seine kleine Notdurft verrichtete.

+++2415249 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell