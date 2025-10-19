Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Kellerbrand mit Menschenleben in Gefahr in Lage-Hörste

Lage (ots)

Am Sonntag, den 19. Oktober 2025, wurde die Feuerwehr Lage um 13:32 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Feuer - Menschenleben in Gefahr" nach Hörste in die Straße Ikenkamp alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang Rauch aus dem Keller und über den Schornstein, zudem war das Treppenhaus verqualmt. Eine Person befand sich auf einem Balkon im ersten Obergeschoss im rauchfreien Bereich.

Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Menschenrettung in das Gebäude vor, ein weiterer Trupp zur Brandbekämpfung im Keller. Parallel wurde das Treppenhaus mit einem Lüfter entraucht.

Als Brandursache wird eine Verpuffung in der Ölheizungsanlage vermutet. Der Bezirksschornsteinfeger wurde zur Einsatzstelle angefordert, um die Anlage zu überprüfen. Die übrigen Wohnungen des Gebäudes wurden kontrolliert - dort befanden sich keine weiteren Personen.

Insgesamt waren 37 Einsatzkräfte im Einsatz. Alarmiert waren die Einheiten Lage, Kachtenhausen, A-Dienst, Rettungsdienst, Polizei, Malteser Lage sowie weitere Behörden und Kräfte. Die Führungsgruppe Hagen unterstützte die Einsatzleitung, außerdem war die Löschgruppe Pivitsheide der Feuerwehr Detmold mit einem HLF vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell