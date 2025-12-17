Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn/B19 - Zeugen gesucht

Seit Mittwoch (10.12.) ermittelt die Polizei wegen einer Unfallflucht auf der B19 bei Königsbronn.

Ein weißer Toyota Prius hatte sich nach einem Zusammenstoß mit einem Vorausfahrenden aus dem Staub gemacht. Den sucht nun die Polizei.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall bereits am vergangenen Mittwoch auf der B19 zwischen Königsbronn-Itzelberg und Heidenheim-Aufhausen. Ein 44-Jähriger war um 18.45 Uhr mit seinem weißen VW Tiguan in Richtung Aufhausen unterwegs. Hinter dem VW fuhr ein zunächst unbekanntes Fahrzeug und setzte zum Überholen an. Da zu diesem Zeitpunkt Gegenverkehr herrschte, musste der unbekannte Fahrer den Überholvorgang abbrechen. Das Fahrzeug lenkte wieder nach rechts und touchierte dabei mit der Front das Heck des ordnungsgemäß fahrenden VW. Durch den Kontakt der beiden Fahrzeuge geriet der VW ins Schleudern und nach links von der Straße ab. Auf dem Radweg kam der VW zum Stehen. Ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, raste das unfallverursachende Auto in Richtung Oberkochen davon. Scheinbar plagte den Flüchtigen zunächst das schlechte Gewissen und das Auto fuhr nochmals, ohne anzuhalten, an der Unfallstelle vorbei. Dabei konnte der 44-Jährige an dem Fahrzeug ein Teilkennzeichen mit HH-? ablesen. Angehalten hatte der Fahrende in der Dunkelheit nicht. Der Fahrer des VW blieb zum Glück unverletzt und wählte den Notruf. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen und Teile von dem flüchtigen Fahrzeug gefunden. Demzufolge soll es sich um einen weißen Toyota Prius handeln, der vorne rechts am Scheinwerfer und an der Stoßstange beschädigt sein dürfte. Den Schaden an dem VW Tiguan schätzt die Polizei auf rund 6.000 Euro. Der Verkehrsdienst Heidenheim ermittelt nun wegen Unfallflucht. Wer Hinweise zu dem gesuchten weißen Toyota mit HH-Kennzeichen geben kann, soll sich bitte unter der Tel. 07321/9752-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

