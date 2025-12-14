Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Fußgängerin angefahren

Offenbach-Hundheim (Kreis Kusel) (ots)

Am Samstagnachmittag wird in der Straße Hinterau eine Fußgängerin von einem Auto touchiert und verletzt. Der 68-jährige Autofahrer bog in die Straße ab und stieß dort mit der 32 Jahre alten Frau zusammen, die zu diesem Zeitpunkt zu Fuß unterwegs war. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. Die Fußgängerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht und medizinisch untersucht. Hinsichtlich des genauen Unfallherganges bestehen jedoch Unklarheiten, weshalb weitere Zeugen gesucht werden. Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lauterecken unter 0631 369 14599 in Verbindung zu setzen. |sti

