Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

POL-PILEK: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt
Desloch (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Straße "Im Biengarten" mehrere Autos durch einen unbekannten Täter zerkratzt.

Die 69- und 72-jährigen Geschädigten meldeten am Samstagmittag der Polizei, dass sie an den Beifahrerseiten ihrer Fahrzeuge Kratzer im Lack festgestellt haben. Diese verlaufen sowohl beim weißen VW Up als auch beim schwarzen BMW über beide Seitentüren.

Derzeit wird angenommen, dass ein unbekannter Täter beim Vorbeilaufen mit einem spitzen Gegenstand den Schaden verursachte.

Die Polizei sucht daher Zeugen, die zur genannten Zeit die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0631 - 369 14599 an die Polizeiinspektion Lauterecken. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
  • 07.12.2025 – 09:12

    POL-PILEK: Plötzlich ohne Telefonanschluss

    Raumbach (Kreis Bad Kreuznach) (ots) - Eine 59-jährige Anwohnerin stellte am Samstagmorgen fest, dass ihr Telefon nicht mehr funktionierte. Bei ihrer Nachschau machte diese eine ärgerliche Entdeckung. Die Anwohnerin stellte an einer zur Hauptstraße gelegenen Hauswand eine beschädigte Telefonanschlussdose fest. Beim genaueren Hinsehen bemerkte sie zudem Kratzer im Putz. Vermutlich beschädigte ein unbekannter ...

  • 03.12.2025 – 15:56

    POL-PILEK: Auto ausgebrannt, Mann schwer verletzt

    Hundsbach (Kreis Bad Kreuznach) (ots) - Auf einem Feldweg bei Hundsbach ist am Dienstag ein Auto ausgebrannt. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um den Halter des betroffenen Pkw. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen waren gegen 12.50 Uhr auf den Fahrzeugbrand und den verletzten Mann aufmerksam ...

