POL-PILEK: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Desloch (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Straße "Im Biengarten" mehrere Autos durch einen unbekannten Täter zerkratzt.

Die 69- und 72-jährigen Geschädigten meldeten am Samstagmittag der Polizei, dass sie an den Beifahrerseiten ihrer Fahrzeuge Kratzer im Lack festgestellt haben. Diese verlaufen sowohl beim weißen VW Up als auch beim schwarzen BMW über beide Seitentüren.

Derzeit wird angenommen, dass ein unbekannter Täter beim Vorbeilaufen mit einem spitzen Gegenstand den Schaden verursachte.

Die Polizei sucht daher Zeugen, die zur genannten Zeit die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0631 - 369 14599 an die Polizeiinspektion Lauterecken. |fla

