POL-UL: (GP) Bad Boll - Von der Straße abgekommen

Am Mittwoch verunfallte ein Senior auf einem Verbindungsweg bei Bad Boll.

Um 8 Uhr befuhr ein 69-Jähriger den Verbindungsweg von Pliensbach in Richtung Bezgenriet. Der Mercedes-Fahrer kam nach links von der Straße ab und landete im Graben. Durch den Unfall erlitt seine 70-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie mit dem Krankenwagen in ein Klinik. Am Auto entstanden Schäden am Unterboden und der Front. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Pkw. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden am Mercedes auf 5.000 Euro. Flurschaden entstand nicht. Da der unverletzte Autofahrer wohl erkennbar in einer gesundheitlich schlechten und deshalb fahruntüchtigen Verfassung war, ordnete die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme seines Führerscheins an. Nun ermitteln die Beamten wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den Senior.

Hinweis der Polizei: Die Polizei rät, sich nur ans Steuer des Autos zu setzen, wenn man sich auch tatsächlich wohl fühlt. Sollte unterwegs Unwohlsein aufkommen ist es wichtig, schnellstmöglich an den rechten Straßenrand oder eine andere geeignete Stelle zu fahren um dort zu halten. Bitte auch Warnblinklicht einschalten und die Gefahrenstelle absichern.

