PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Nicht aufgepasst
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag bei Bad Schussenried.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Eine 21-Jährige fuhr mit ihrem Skoda auf der Landstraße L284 aus Bad Schussenried. An der Kreuzung zur L283 musste vor ihr eine 43-Jährige mit ihrem KIA verkehrsbedingt halten. Das bemerkte die 21-Jährige wohl zu spät und prallte in das Heck des KIA. Die 43-Jährige verletzte sich beim Unfall leicht. Die Polizei Riedlingen nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden an den beiden fahrbereiten Autos auf etwa 6.000 Euro.

++++ 2421203 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren