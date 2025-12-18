Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Nicht aufgepasst

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag bei Bad Schussenried.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Eine 21-Jährige fuhr mit ihrem Skoda auf der Landstraße L284 aus Bad Schussenried. An der Kreuzung zur L283 musste vor ihr eine 43-Jährige mit ihrem KIA verkehrsbedingt halten. Das bemerkte die 21-Jährige wohl zu spät und prallte in das Heck des KIA. Die 43-Jährige verletzte sich beim Unfall leicht. Die Polizei Riedlingen nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden an den beiden fahrbereiten Autos auf etwa 6.000 Euro.

++++ 2421203 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

