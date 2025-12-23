POL-HA: Einbruch in Haßley - Täter dringen in Einfamilienhaus ein
Hagen-Emst (ots)
Am Montag (22.12.2025) kam es zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Teich. Die Täter hebelten zwei Fenster im Erdgeschoss des Objektes auf, um sich so Zugang zu verschaffen. Dabei zerstörten sie auch zwei angebrachte Leuchten. In dem Haus durchwühlten die Einbrecher mehrere Schränke und entkamen anschließend unerkannt. Was genau entwendet wurde, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei begann noch vor Ort mit den Ermittlungen. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell