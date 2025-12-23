Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Haßley - Täter dringen in Einfamilienhaus ein

Hagen-Emst (ots)

Am Montag (22.12.2025) kam es zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Teich. Die Täter hebelten zwei Fenster im Erdgeschoss des Objektes auf, um sich so Zugang zu verschaffen. Dabei zerstörten sie auch zwei angebrachte Leuchten. In dem Haus durchwühlten die Einbrecher mehrere Schränke und entkamen anschließend unerkannt. Was genau entwendet wurde, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei begann noch vor Ort mit den Ermittlungen. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

