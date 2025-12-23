PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Haßley - Täter dringen in Einfamilienhaus ein

Hagen-Emst (ots)

Am Montag (22.12.2025) kam es zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Teich. Die Täter hebelten zwei Fenster im Erdgeschoss des Objektes auf, um sich so Zugang zu verschaffen. Dabei zerstörten sie auch zwei angebrachte Leuchten. In dem Haus durchwühlten die Einbrecher mehrere Schränke und entkamen anschließend unerkannt. Was genau entwendet wurde, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei begann noch vor Ort mit den Ermittlungen. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 07:54

    POL-HA: Mann stört Einbrecher in Hasper Mehrfamilienhaus

    Hagen-Haspe (ots) - Ein 29-jähriger Mann störte am Montagnachmittag (22.12.2025) in einem Mehrfamilienhaus in Haspe mehrere Einbrecher, die sich zuvor bereits gewaltsam Zutritt zu einer weiteren Wohnung verschafft hatten. Der 29-Jährige hielt sich gegen 16 Uhr in einer Wohnung des Hauses in der Twittingstraße auf. Er hörte zunächst laute Geräusche aus dem Treppenhaus und stellte dann fest, dass jemand von außen an ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 07:00

    POL-HA: Fahndung nach Ladendieb - Wer kennt diese Person?

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Eine unbekannte männliche Person entwendete am 27.09.2025, gegen 18 Uhr, aus den Auslagen eines Elektrofachmarktes in Hohenlimburg fünf Nintendo-Spielekonsolen im Gesamtwert von über 2.500 Euro. Der Dieb trug eine hellblaue Jeans, einen königsblauen Sweat-Pullover, darunter ein dunkelblaues T-Shirt (Kurzarm) mit weißem "Puma"-Emblem in Brusthöhe und zweifarbigen Querstreifen an den rechten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren