POL-FR: Teningen-Nimburg - Diebstahl aus Pkw: Hochwertige Jagdutensilien entwendet - Zeugenaufruf

Landkreis Emmendingen

Bislang unbekannte Täter haben aus einem in der Straße Im Klettacker in Teningen-Nimburg abgestellten Pkw hochwertige Jagdutensilien entwendet. Der Diebstahl ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen am 17.12.2025 im Zeitraum zwischen 02.30 Uhr und 12.15 Uhr.

Die Täter verschafften sich auf ungeklärte Weise Zugang zu dem Fahrzeug und entwendeten einen Ballistik-Chronographen, ein Multispektralfernglas sowie eine Wärmebildhandkamera. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter der Telefonnummer 07641/582-0 in Verbindung zu setzen.

