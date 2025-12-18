PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: LKW erfasst Zweirad

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.12.2025, gegen 09:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Colmarer Straße und Schiffstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Pedelec-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 55 Jahre alte LKW-Fahrer, der von der Schiffstraße in die Übergeordnete Colmarer Straße einfahren wollte, den bevorrechtigten 49-jährigen Fahrer des Pedelecs übersehen haben. Dadurch wurde das Hinterrad des Pedelecs erfasst, der Fahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Am Pedelec dürfte ein Sachschaden von ungefähr 100 Euro entstanden sein, am LKW wird der Sachschaden auf etwa 500 Euro geschätzt.

