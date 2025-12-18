Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Vermeintlichen Nebenbuhler mit spitzem Gegenstand angegriffen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 16.12.2025, kam es gegen 18:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung in Laufenburg, bei der ein 38-jähriger Schweizer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen traf der 47- jährige Tatverdächtige, der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, auf seine von ihm getrenntlebenden Ehefrau, die in Begleitung war. Der Tatverdächtige soll beide angegriffen haben und dem Begleiter durch Stiche mit einem bislang unbekannten Gegenstand mittelschwere Verletzungen zugefügt habe. Auch die Frau wurde durch den Tatverdächtigen leicht verletzt. Der Tatverdächtige stellte sich um 18:45 Uhr bei einer Polizeidienststelle und konnte durch Einsatzkräfte der Verkehrspolizei widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die weiteren Ermittlungen zum Tatablauf und einem möglichen Motiv übernommen.

