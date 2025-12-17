PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Zwei Wohnungseinbrüche - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 16.12.2025, in dem Zeitraum zwischen 04.15 Uhr bis 21.00
Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft eine Scheibe eines Fensters 
ein, um in ein Haus in der Bündenfeldstraße zu gelangen. Über das 
Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. 

Auch am Dienstag, in dem Zeitraum zwischen 17.30 Uhr bis 22.30 Uhr, 
schlug eine unbekannte Täterschaft ebenfalls eine Scheibe eines 
Fensters ein, um in ein Einfamilienhaus im Barletenweg zu gelangen. 
Aus dem Haus wurde Bargeld entwendet. 

Ein Tatzusammenhang wird vermutet.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und 
bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer 
sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der 
Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. 

Noch eine Bitte der Polizei: 

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um 
unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden
verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! 

Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten 
Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder 
Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen.  

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. 
Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten 
interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und 
professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der 
Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder 
E-Mail  freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 14:12

    POL-FR: Rheinfelden: Verkehrsunfall verursacht erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 16.12.2025, gegen 06.50 Uhr, verursachte ein Unfall in der Warmbacher Straße, bei welchen zwei Pkws beteiligt waren, erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen des morgendlichen Berufsverkehrs. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Warmbacher Straße in Richtung Herten und kam kurz vor ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 12:24

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Unfall unter der Kolpingbrücke

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 16.12.2025, gegen 15:10 Uhr geriet ein 82- jähriger Mercedes- Fahrer aus bislang unbekannter Ursache auf der B34 unter der Kolpingbrücke in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem im Schritttempo Richtung Tiengen fahrenden LKW. Der Mercedes-Fahrer wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 12:23

    POL-FR: Bad Säckingen: Streitigkeit im Straßenverkehr - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 16.12.2025, kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Konflikt zwischen einem 42 Jahre alten Fußgänger und einem 59-jährigen Citroen-Fahrer. Der Fußgänger behauptete, er sei beim Überqueren der Fahrbahn auf dem Zebrastreifen angefahren worden, der Citroen-Fahrer gab an, der Fußgänger habe die Kreuzung ohne Nutzung des Zebrastreifens gequert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren