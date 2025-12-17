Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Unfall unter der Kolpingbrücke

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 16.12.2025, gegen 15:10 Uhr geriet ein 82- jähriger Mercedes- Fahrer aus bislang unbekannter Ursache auf der B34 unter der Kolpingbrücke in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem im Schritttempo Richtung Tiengen fahrenden LKW. Der Mercedes-Fahrer wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert und wenig später unverletzt entlassen. Der 36-jährige Fahrer des LKWs blieb ebenfalls unverletzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der B34 zwischen Dogern und Tiengen. Dabei ereignete sich gegen 16:35 Uhr ein weiterer Unfall. Am Ortseingang Waldshut von Dogern kommend kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW und einem Ford. Während ein Beteiligter von einem Auffahren sprach, gab der andere ein Rückwärtsrollen als Ursache an. Es entstand geringer Sachschaden am Ford. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang am Ochsenbuckel beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

