Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verkehrsunfall verursacht erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 16.12.2025, gegen 06.50 Uhr, verursachte ein Unfall in der Warmbacher Straße, bei welchen zwei Pkws beteiligt waren, erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen des morgendlichen Berufsverkehrs. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Warmbacher Straße in Richtung Herten und kam kurz vor dem Ortsausgang Warmbach in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden 26-jährigen Pkw-Fahrer kollidierte. Es sei niemand verletzt worden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeuge dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beiden Fahrzeuge kam es zu einem größeren Rückstau. Kurz nach 08.30 Uhr konnte die Sperrung des Streckenabschnittes aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell